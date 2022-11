Mafias en las fronteras: ¿Qué medidas tomarán los gobiernos de Colombia y Venezuela?

Desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia, uno de los primeros puntos en su agenda fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. Dicho y hecho, ambos gobiernos realizaron sus acercamientos y nombraron embajadores, y la reapertura de vuelos comerciales ya comenzó.

Sin embargo, un tema que todavía preocupa es el manejo fronterizo, pues la gran mayoría de las trochas entre los dos países son controladas por diferentes mafias.

Frente a esta situación, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, señaló que en el primer encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro se habló de este tema.

"Hablaron de quitarle la frontera a las mafias. Tenemos identificadas más o menos 200 trochas, de las cuales solo por diez pueden pasar tractomulas", sostuvo el embajador.

Respecto a la reapertura de vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela, Armando Benedetti indicó que este es un punto que estaba en la agenda desde el día cero.

"Por esto yo he luchado casi que solo. Venezuela quería que esto se hiciera de forma paulatina. Yo cuando almorcé con Maduro le hablé directamente sobre este tema. Un día después, él me llamó y me dijo que se reabrirían las rutas aéreas entre ambos países", sostuvo.

Adecuación de las embajadas

Por otro lado, el embajador Benedetti había indicado anteriormente que la sede de la embajada de Colombia en Venezuela no estaba en condiciones para trabajar o vivir, y viceversa en el caso de la embajada venezolana en territorio colombiano.

"La casa del embajador ya la están arreglando. Había 15 consulados, de los cuales 14 los desmantelaron, y todo lo que desmantelaron lo metieron en el consulado de Caracas. Yo voy y vuelvo (de Colombia a Venezuela), porque no tengo donde dormir, no tengo donde trabajar, y no tengo nadie con quien trabajar", puntualizó Benedetti.