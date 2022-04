Melissa Lucio: mujer acusada de matar a su hija será ejecutada el 27 de abril en EE.UU.

La mujer de nacionalidad mexicana-estadounidense fue declarada culpable en 2008 por haber golpeado a su hija Mariah Elizabeth Álvarez, de dos años, hasta provocarle la muerte. Luego de 14 años, los abogados de la acusada afirman que, tras una nueva revisión del material probatorio del caso, es posible demostrar que Lucio fue presionada para declararse culpable, pero en realidad es inocente. Este es uno de los muchos casos que pone en entredicho la medida de pena de muerte en Estados Unidos.

La acusación de los fiscales fue argumentada en tres puntos: la confesión de Melissa tras el interrogatorio, el testimonio de uno de los agentes que testificó en su contra, y las heridas que tenía el cuerpo de la menor.

A seis días de su ejecución, la defensa busca lograr que se suspenda o aplace su muerte, al menos por 120 días más, por esta razón los abogados de la mujer presentaron a la junta de perdones y fianzas de Texas, una solicitud de clemencia que deberá ser aprobada por la junta y por el gobernador Greg Abbot. Más de 80 legisladores estatales y 4 de los jurados que participaron en el juicio en el que se dio sentencia a la mujer, firmaron la solicitud apelando que se habría ocultado información en el primer juicio. Además, apoyaron una posible reducción de cargos.

Los familiares de la mujer, en especial su hijo, han liderado una campaña para visibilizar el caso de Melissa y frenar la decisión de que la mujer reciba la pena de muerte. Actualmente, existe un portal web que busca recoger firmas en la petición presentada por la defensa de la mujer.

Pero el apoyo hacia Melissa no solo se da por parte de su familia. Celebridades como Kim Kardashian se pronunciaron sobre una carta que se hizo pública a través de redes sociales en que los hijos de Lucio piden que se perdone la vida de su madre. La modelo escribió en su cuenta de Twitter: “tan desgarrador leer esta carta de los hijos de Melissa Lucio rogando al estado que no mate a su madre. Hay tantas preguntas sin resolver en torno a este caso y la evidencia que se utilizó para condenarla”.

So heartbreaking to read this letter from Melissa Lucio’s children begging for the state not to kill their mother. There are so many unresolved questions surrounding this case and the evidence that was used to convict her. pic.twitter.com/SjEtsfmZeq