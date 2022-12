La enfermedad por la que murió la actriz Kirstie Alley

A través de redes sociales, Lillie Price Stevenson y William True Stevenson, los hijos de la actriz Kirstie Alley informaron su fallecimiento. Aseguraron que en el momento de su muerte estaba rodeada de su familia más cercana.

"A todos nuestros amigos, a lo largo y ancho del mundo... nos entristece informarles que nuestra increíble y amorosa madre falleció (...) Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y una abuela aún más increíble".

En el mensaje también se dio a conocer que Alley murió debido a un cáncer contra el que estaba batallando recientemente. Sus hijos expresaron su gratitud al equipo médico que la acompañaron en su lucha. "Estamos agradecidos con el increíble equipo de médicos y enfermeras del Centro Oncológico Moffitt por su cuidado"

Una de las primeras personas en enviar sus condolencia tras conocerse la noticia fue el también actor John Travolta, quien protagonizó con ella varios filmes. En su cuenta de Instagram publicó una fotografía de Alley en su juventud con el mensaje:

"Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver otra vez".

Durante su carrera Kirstie Alley fue nominada a diversos premios. Ganó un Globo de Oro y dos veces el Emmy a mejor actriz de serie comedia y mejor actriz de miniserie o telefilme.

Su reconocimiento llegó al interpretar a Rebecca Howe en la comedia de NBC 'Cheers', que protagonizó desde 1987 hasta 1993, participó en la película de televisión 'La madre de David' y muchas otras en la décadas de 1980 y 1990, incluidas 'Look Who's Talking', 'It Takes Two', 'Deconstructing Henry' y 'Drop Dead Gorgeous'.