Gerard Piqué está en el ojo del huracán nuevamente, esta vez, por comentario contra país sudamericano

Hablar de Gerard Piqué se ha vuelto una total polémica en los últimos días. El exfutbolista español ha estado en el ojo del huracán después de ser apuntado por su presunto vínculo con la investigación que le están haciendo a Luis Rubiales por presunta corrupción.

Ahora bien, esta no es la única controversia en la que se ha visto salpicado el empresario. Todo se dio por un incómodo momento que vivió la cantante María Becerra por cuenta de un comentario de Piqué.

En medio de una entrevista que tenía la cantante con todo el equipo, entre ellos Gerard Piqué, trataba de recordar cuáles eras los próximos destinos en los que se presentaría; sin embargo, el exfutbolista hizo un cuestionable comentario que no pasó por desapercibido.

El desafortunado comentario de Piqué

“Ahora voy a estar en Bolivia, dando dos shows”, arrancó diciendo, sin embargo, el exjugador del FC Barcelona la interrumpió riéndose y lanzó: “Joder... quién va a Bolivia. Jodido”.

Ante este hecho, la tensión fue bastante notoria, las palabras del exfutbolista no pasaron inadvertidas a pesar de que hubo algo risas.

“Esperá, estoy contando. Lo está viendo gente de todos lados”, expresó Becerra, quien se reía incómodamente por lo que acababa de pasar. “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, Bolivia, ¡joder!”, siguió diciendo Piqué.

Las redes explotaron contra Piqué

Las redes no se tardaron en reaccionar antes las palabras del exfutbolista, que fueron altamente cuestionadas. “Las malas vibras que me da Piqué”, “Lo mal que me cae Piqué”, “Ahora entiendo por qué Shakira lo dejó”, se puede leer entre algunos comentarios.

A su vez, otra cuenta de X resaltó que: “Piqué siendo Piqué me recordó cuando despectivamente dijo que Shakira era latinoamericana, ahora burlándose de Bolivia; yo no sé por qué vivió tanto con una latinoamericana si él ve por los suelos a todo el continente”.

Otros streamers del medio como Ibai Llanos también se metieron en la polémica y tildó a Piqué de "mal educado".