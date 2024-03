Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exige por primera vez el alto al fuego en Gaza

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este lunes 25 de marzo la resolución del alto al fuego en Gaza para el mes del Ramadán, celebración que inició hace dos semanas.

Después de cinco meses de iniciado el conflicto en Gaza, Naciones Unidas exigió un alto al fuego.

14 miembros del Consejo votaron a favor de la resolución, en la cual exigen un alto al fuego inmediato. La decisión se da en medio de la celebración del Ramadán.

Estados Unidos se abstuvo de votar, señalando que, si bien la resolución tenía los puntos que solicitaron tomar en cuenta, no estaban de acuerdo en la totalidad de la postura.

La resolución contó con la participación de Argelia, el miembro árabe al interior del Consejo de Seguridad. El documento también fue estructurado con el apoyo de Eslovenia y Suiza.

Naciones Unidas pide que la tregua entre las partes involucradas se transforme en un alto al fuego duradero y sostenible. Del mismo modo, le exigen a Hamás y otros militantes la pronta liberación de los rehenes que tienen a su poder desde el 7 de octubre de 2023.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.



This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.