Uno de los eclipses solares más largos del siglo podrá verse en estos países: ¿Cuándo es?

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá un evento histórico para la astronomía: un impresionante eclipse solar.

La NASA precisa que durará seis minutos y 22 segundos aproximadamente, haciendo que sea el segundo más largo del siglo XXI. El récord aún lo tiene el que se presentó en 2009.

Eclipse no se verá en Colombia

Asimismo, las estimaciones apuntan que se verá en España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Entonces, pasará por el Atlántico e Índico, por lo que no se apreciará en Colombia.

Si una persona desea ver un eclipse, debe seguir las recomendaciones. Ver directamente al Sol es perjudicial, salvo cuando la Luna lo tapa completamente. Para evitar lesiones oculares que pueden ser irreversibles, hay que contar con gafas integradas con filtros solares especiales o visores portátiles.

Aquellos que han sido testigos de los eclipses han visto cómo el disco solar se bloquea en su totalidad, lo cual genera que el cielo se oscurezca hasta parecer que es de amanecer o atardecer. Incluso, en esos pocos minutos, los animales pueden comportarse distinto.

¿Cómo cuidar la vista durante un eclipse?

La historia de los eclipses se remonta a la época anterior a Jesucristo, según la NASA, citando referencias bíblicas. Aunque entrando en las últimas generaciones de la humanidad, hubo varios registros entre 1980 y 1990.

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Se cree que alrededor de 215 millones de estadounidenses han presenciado eclipses, ya sea por canales electrónicos o con los objetos especiales en los ojos.

El eclipse del próximo año será especial, debido a que normalmente dura entre dos y cuatro minutos. Este, entonces, romperá con eso y tendrá una extensión mayor en un par de minutos hasta llegar a los seis de completa oscuridad.

Por si fuera poco, se cree que el siguiente eclipse similar se daría hasta el 2114, dentro de 88 años.

Volviendo al eclipse más largo, hasta el momento, del siglo, fue el del 22 de julio de 2009, que se vio en India, Nepal, Bangladesh, Bután, Birmania, China y algunas islas en Asia. Se ampliará hasta los seis minutos y 38.8 segundos.