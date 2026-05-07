La misión Artemis II desde adentro: así la vivió Liliana Villarreal, colombiana que hizo historia

Casi un mes después del exitoso regreso de la misión Artemis II, Liliana Villarreal, la ingeniera colombiana que se desempeñó como directora de Aterrizaje y Recuperación, contó en Noticias RCN los desafíos que enfrenta su equipo en la preparación de la próxima misión lunar programada para 2028.

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Villarreal explicó que las primeras semanas posteriores al aterrizaje fueron intensas: “Estábamos muy ocupados en prepararnos para regresar la cápsula para el Kennedy Space Center”.

“Para hacer este trabajo tienes que pensar en la peor cosa”

El equipo se encuentra actualmente inspeccionando la cápsula, analizando fotografías, videos y datos para identificar aciertos y áreas de mejora de cara a Artemis III.

La ingeniera confesó que no dimensionó inmediatamente el impacto mediático de la misión. Según reveló, el aterrizaje de Artemis II se convirtió en el evento más visto en vivo en toda la historia de la NASA.

Esta magnitud se hizo evidente cuando, al revisar su teléfono tras las operaciones, encontró múltiples llamadas de familiares y desconocidos, además de numerosos correos electrónicos.

Artemis III, más cerca que nunca

Con respecto a su estado emocional durante la misión, reveló haber experimentado nerviosismo y estrés. “Para hacer este trabajo tienes que pensar en la peor cosa que puede pasar, porque estás preparada”, explicó. Solo se calmó cuando la cápsula estuvo segura en el barco.

Villarreal asumirá nuevamente el rol de directora para Artemis III, con el desafío adicional de contar con menos tiempo de preparación que en la misión anterior. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, estableció como meta llegar a la Luna en 2028, lo que implica entrenar a nuevos equipos y personal de diferentes divisiones de la Fuerza Naval.

La ingeniera destacó la presencia de múltiples colombianos en NASA, mencionando a Diana Trujillo, con quien intercambió correos antes del aterrizaje, aunque aún no se conocen personalmente.

Sobre su legado inspiracional, enfatizó el impacto en las nuevas generaciones: “Yo soy prueba de que, si tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo, porque yo lo hice”. Recordó que NASA ofrece oportunidades más allá de la ingeniería, incluyendo posiciones para abogados, médicos y especialistas en comunicación, tanto en el sector gubernamental como en compañías colaboradoras como Boeing.