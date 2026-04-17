Hija de uno de los astronautas de Artemis II abrió su corazón y compartió detalles de la misión

La misión Artemis II marcó un hito en la exploración espacial, no solo por alcanzar la distancia más lejana jamás recorrida por seres humanos, sino por la diversidad de su tripulación. Ashley Hansen, hija del astronauta canadiense Jeremy Hansen, compartió en exclusiva con Noticias RCN cómo su familia vivió esta hazaña.

Jeremy Hansen se convirtió en el primer canadiense en viajar a la Luna como especialista número uno de la misión, junto a Christina Koch, la primera mujer en llegar al satélite natural, y Víctor Glover, el primer afroamericano en lograrlo.

La cuenta regresiva y el anhelado día del despegue

Durante diez días, el planeta se centró en conocer hasta el mínimo detalle de cómo la estaban pasando los tripulantes y qué hallazgos daban a conocer.

“Estamos muy contentos por él. Creemos que la pasó de maravilla allá arriba. Fue el viaje de su vida. Ver el entusiasmo y el optimismo a nivel mundial ha sido extraordinario”, expresó Ashley sobre la experiencia de su padre.

La familia atravesó tres cuarentenas antes del lanzamiento debido a los retrasos en el despegue: “Cuando finalmente llegó el periodo de cuarentena de marzo con la ventana del lanzamiento de abril, estábamos súper emocionados y listos”.

El cariño a pesar de la dificultad para comunicarse

El 1 de abril, cuando finalmente se produjo el lanzamiento, la familia no esperaba que ocurriera ese día, el cual quedó grabado en la retina de cada uno.

Durante la misión, la familia mantuvo comunicación limitada con Jeremy a través de dos videoconferencias por Zoom. A pesar del breve retraso en la transmisión y la sola posibilidad de enviarle correos electrónicos diarios, los momentos en los que podían conversar eran únicos: “Nos respondía para demostrarnos su cariño. Lo apreciamos muchísimo”.

La preocupación inicial de Ashley era que su padre estuviera demasiado estresado y no disfrutara la experiencia del todo. No obstante, las conferencias familiares y los correos disiparon ese temor.

El abrazo pendiente con su papá

Me di cuenta de que realmente la estaba pasando increíble. La sonrisa de su rostro durante todas las conexiones y los videos nos permitió seguir la misión.

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Ver a su padre en la primera videollamada desde la cápsula Orión fue impactante: “He visto astronautas en la Estación Espacial Internacional, pero nada como verlo con su cara y que fuera mi padre allá arriba. Estaba en shock y emocionada”.

Ashley ha vivido inmersa en el ambiente aeroespacial desde los tres años, cuando su padre fue seleccionado como astronauta en 2009. Creció en Texas, cerca del Centro Espacial Johnson, rodeada de familias de astronautas.

Hay un grupo de hijos de astronautas. Todos pasamos tiempo juntos y tenemos lazos gracias a esa experiencia compartida (…) Inspirar a jóvenes canadienses, estadounidenses y niños de todo el mundo a formar parte de algo más grande es el principal resultado.

Aunque su madre, hermano y abuelos pudieron reunirse presencialmente con Jeremy tras el amerizaje en Houston, Ashley y su hermana aún esperan su momento: “Solo estamos esperando que tenga un pequeño descanso en su agenda para poder pasar tiempo en familia y disfrutar de estar de nuevo con él en persona”.