Nave espacial estadounidense llega a la Luna tras más de 50 años

La empresa Intuitive Machines, que construyó la nave, confirmó que ya estableció comunicación con el módulo de alunizaje. La misión está destinada a allanar el camino para futuros viajes de astronautas a la Luna.

El aterrizaje se realizó sobre las 6:23 p.m. de este jueves, un día después de que la nave espacial alcanzara la órbita lunar y una semana después de su lanzamiento desde Florida. La nave lleva instrumentos científicos y demostraciones de tecnología para la Nasa y varios clientes comerciales diseñados para operar durante siete días con energía solar.

El objetivo es recopilar datos sobre las interacciones del clima espacial con la superficie de la Luna, la radioastronomía y otros aspectos del entorno para futuros módulos de aterrizaje y el regreso de astronautas.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU