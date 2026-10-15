Nicolás Maduro y su esposa se declararon no culpables por cargo de tortura

Este jueves 14 de octubre, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los nuevos cargos relacionados con presuntos actos de tortura.

Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes por cargos de tortura

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Esto ocurrió luego de que se conocieran documentos en poder de la Fiscalía que darían cuenta de casos de personas detenidas y sometidas a múltiples vejámenes por parte del régimen venezolano.

Ambos presentaron sus declaraciones durante una comparecencia ante el juez federal de distrito Alvin Hellerstein, en un tribunal federal de Manhattan, Estados Unidos.

Los nuevos cargos fueron incorporados la semana pasada mediante una acusación que se suma al proceso por narcotráfico que ambos enfrentan y en el que se les señala de ayudar a narcotraficantes a transportar cocaína.

Cabe recordar que Maduro y Flores fueron capturados por el Ejército estadounidense durante una operación militar realizada el 3 de enero de 2026, por orden del presidente Donald Trump. Posteriormente, fueron trasladados en avión a Nueva York.

Según las acusaciones, Maduro habría ordenado a funcionarios de su gobierno torturar a representantes de la oposición y a militares señalados de conspirar en su contra. Incluso, en 2014, habría solicitado el secuestro de personal militar con el propósito de obtener información sobre posibles disidentes.

De acuerdo con la acusación, Cilia Flores habría respaldado las solicitudes del líder venezolano.

Hasta el momento, se sabe que el juicio contra Maduro está programado para comenzar el 1 de junio de 2027. Sin embargo, desde el pasado 3 de enero se han llevado a cabo tres audiencias.

En caso de ser declarados culpables, ambos podrían enfrentarse a penas de al menos 50 años de prisión.