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Los seis nombres del entorno de Maduro que podrían enfrentar a la justicia de EE. UU.

¿Quiénes son los aliados de Nicolás Maduro que podrían enfrentar a EE. UU.?

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Estados Unidos utilizó IA en la operación contra Maduro. Foto: Truth Social.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
11:33 a. m.
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La llegada de Álvaro Pulido a Estados Unidos reabrió las preguntas sobre otros integrantes del entorno de Nicolás Maduro. Seis nombres aparecen en reportes sobre posibles acciones judiciales, aunque sus situaciones legales son diferentes y no existe una orden de extradición pública confirmada para todos.

La justicia estadounidense ya tiene bajo su custodia a dos personas vinculados con operaciones comerciales del antiguo Gobierno venezolano: Álex Saab y Álvaro Pulido.

¿Quiénes son los aliados de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro Guerra: su trayectoria pública ha estado vinculada a la actividad legislativa venezolana. El hijo de Maduro, conocido como Nicolasito, forma parte de los nombres señalados en investigaciones estadounidenses relacionadas con su entorno familiar.

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Walter Jacob Gavidia Flores: es hijo de Cilia Flores y pertenece al círculo familiar del exlíder del régimen. Aunque aparece entre las personas sobre las que se ha especulado, no se ha confirmado públicamente una solicitud estadounidense de extradición en su contra.

Tareck El Aissami: ocupó la Vicepresidencia y dirigió el sector petrolero venezolano. Su situación tiene antecedentes documentados: en 2019, fiscales federales de Nueva York presentaron cargos relacionados con presuntas violaciones de sanciones estadounidenses.

Samark López Bello: las autoridades estadounidenses lo vincularon financieramente con El Aissami. Además de las sanciones impuestas en 2017, fue incluido en una acusación penal por presuntas operaciones destinadas a evadir restricciones económicas.

Pedro Luis Martín-Olivares: antiguo funcionario de inteligencia venezolano, mencionado en investigaciones estadounidenses relacionadas con presuntas actividades de narcotráfico. Su eventual traslado dependería de actuaciones judiciales y decisiones oficiales que no deben darse por confirmadas.

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Raúl Gorrín: empresario venezolano asociado a Globovisión y señalado en investigaciones estadounidenses sobre presuntos movimientos irregulares de dinero y corrupción.

¿Qué podría pasar tras las entregas de Álex Saab y Álvaro Pulido?

La diferencia está en que Saab y Pulido ya se encuentran en Estados Unidos. Pulido afronta acusaciones relacionadas con presuntos sobornos y operaciones financieras vinculadas con contratos públicos venezolanos. Saab, por su parte, fue trasladado en mayo de 2026.

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Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que las seis personas mencionadas serán entregadas a Washington.

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