Nicolás Maduro reapareció en X tras intervención de Delcy Rodríguez

La cuenta de X de Nicolás Maduro publicó un nuevo mensaje, pocos días después de la intervención de Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU. La publicación llamó la atención por el contexto político que atraviesa Venezuela.

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El mensaje apareció luego de una semana marcada por el discurso de Delcy Rodríguez en Nueva York, donde aseguró que habrá elecciones en Venezuela, aunque no fijó una fecha.

¿Qué publicó la cuenta de Nicolás Maduro en X?

¡Qué bonita semana de grandes lecciones hemos visto! Sin lugar a dudas, Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre. Cilia y yo los abrazamos con todo nuestro amor. ¡Bendiciones para todas y todos!, se lee en la publicación realizada desde la cuenta de Maduro.

El mensaje también incluyó una reflexión sobre la autenticidad, la honestidad y la fe. La cuenta afirmó que actuar bajo esos principios puede generar nuevas experiencias y resultados.

La publicación generó atención debido a que Maduro permanece detenido en Estados Unidos y, según información citada por NTN24 a partir de un reporte de El Mundo, su hijo Nicolás sería quien tendría a cargo sus redes sociales y mantendría comunicación frecuente con él.

¿Qué había dicho Delcy Rodríguez en la ONU?

El mensaje apareció después de la participación de Delcy Rodríguez en la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde presentó la posición del Gobierno venezolano sobre el futuro político del país.

Rodríguez afirmó que “en Venezuela habrá elecciones” y señaló que se había iniciado un diálogo político con sectores de la oposición. Sin embargo, no estableció una fecha para los comicios y sostuvo que el pueblo venezolano determinará el momento para realizarlos.

Durante su intervención también habló de una transición hacia una etapa de democracia y de la necesidad de reconstruir el país. Además, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su disposición a retomar las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela.

Un elemento que llamó la atención fue que Rodríguez no mencionó a Nicolás Maduro durante su discurso.

Aunque la publicación de la cuenta de Maduro apareció después de estos acontecimientos, el mensaje no menciona directamente a Delcy Rodríguez ni señala que haya sido escrito como respuesta a su intervención.

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La actividad de la cuenta vuelve a poner el foco sobre la comunicación digital de Maduro mientras permanece detenido en Estados Unidos y Venezuela atraviesa una nueva etapa política.