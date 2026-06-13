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No se puede creer en Jesús y "promover la guerra": la advertencia del papa León XIV

Aunque el mensaje del sumo pontífice es relacionado por la prensa internacional con la guerra en Oriente Medio, cala en cada región que es golpeada por el conflicto.

Foto: AFP
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AFP

junio 13 de 2026
02:11 p. m.
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Una dura y velada crítica a la política exterior de la administración Trump resonó con fuerza en territorio español, luego de que el papa León XIV sentenciara que la fe cristiana es incompatible con la guerra.

Ante la mirada de los reyes y miles de fieles congregados en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, el sumo pontífice fue tajante durante su homilía: "Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente".

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El papa también reforzó su mensaje de acogida a los migrantes:

En su mensaje, el jefe de la Iglesia católica no solo apuntó a los conflictos que golpean al mundo, también reforzó su postura en favor de acoger a los refugiados: "No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria".

La confrontación ideológica entre el Vaticano y la Casa Blanca viene escalando en intensidad. A finales de mayo, el papa arremetió contra el concepto de "guerra justa", una doctrina que el gobierno de Trump ha respaldado activamente en el marco del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Para León XIV, es una "teoría" a la que se recurre "con demasiada frecuencia para justificar cualquier conflicto", aclarando que esto ocurre "sin perjuicio del derecho a la legítima defensa en su sentido más estricto".

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El papa mantiene en alto su mensaje contra la guerra:

La respuesta desde Washington ha sido inusualmente frontal. El presidente estadounidense lanzó un ataque sin precedentes en el mes de abril, tildando al papa de "débil en materia de crimen, y terrible para la política exterior".

Lejos de retractarse, el mandatario norteamericano redobló sus cuestionamientos en una entrevista concedida en mayo, asegurando que León XIV aprueba el desarrollo atómico de Teherán. "Creo que pone en peligro a muchos católicos y a mucha gente", sentenció el presidente al afirmar que el pontífice considera que "está bien que Irán tenga un arma nuclear".

Frente a las reiteradas acusaciones del mandatario, el papa León XIV ha reivindicado la postura de la Santa Sede argumentando que tiene el "deber moral de expresarse" en contra de la guerra. Un mensaje que reforzó en su gira por territorio español.

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