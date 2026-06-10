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Bad Bunny y el papa León XIV tuvieron un encuentro en España: ¿qué se sabe del inesperado momento?

Aunque no hay fotografías del encuentro, el puertorriqueño tuvo un ligero acercamiento al sumo pontífice.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 10 de 2026
07:04 a. m.
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Hay gran emoción entre los fanáticos de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido artísticamente como Bad Bunny, y el papa León XIV, quienes coincidieron en España durante sus respectivos compromisos en donde ambos convocaron a centenares de personas.

Pese a que no se conocen mayores detalles del encuentro que duró tan solo unos minutos, el vocero del Vaticano confirmó la noticia a los distintos medios internacionales que se encontraban allí.

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Bad Bunny junto al papa León

El breve encuentro se dio en medio de la primera visita del sumo pontífice a España y la gira ‘Debí Tirar más Fotos World Tour’ con el que el artista sigue conquistando el mundo entero con su arrasador álbum.

Según Matteo Bruni, vocero del Vaticano, el cantante se encontraba en dicho instante con su familia cuando se cruzó con León XIV y sostuvieron un fraternal saludo.

El encuentro se generó a inmediaciones del estadio, en Madrid, en donde cientos de católicos se reunieron para poder tener una reunión con el sumo pontífice.

Durante la noche del pasado lunes, en el estadio Bernabéu, el papa manifestó la importancia de los cánticos al afirmar que “cantar es una necesidad que impregna la convivencia”.

Unir mi voz a la vuestra para alabar a Dios y fortalecer los lazos de una familia eclesial tan hermosa, añadió.

Pese a que no se conocen mayores detalles del encuentro, cientos de fanáticos han exaltado la importancia e influencia de ambas figuras, quienes han llegado a miles de jóvenes con mensajes diversos. Mientras que el papa insiste en la importancia del matrimonio, Benito Antonio canta sobre su desinterés por casarse.

Un día me iba a casar, gracias a Dios que no, wuao, Diablo, pero casi.

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Por otro lado, el puertorriqueño se encuentra rompiendo récords inimaginables con su residencia de 10 noches en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid desde el 30 de mayo al 15 de junio.

Pese al gran éxito que su gira ha marcado ante el mundo entero, algunos de sus fanáticos ya han cuestionado varios de los elementos que ha implementado para su show como los invitados que han participado en la famosa “casita”, la masiva asistencia en sus presentaciones y la logística manejada en sus shows al concentrarse una importante aglomeración de fanáticos en varias de las zonas más cercanas a las tarimas.

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