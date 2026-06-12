El papa León XIV regresa a Roma en avión del rey Felipe VI tras incidente técnico en Tenerife

El viaje a España del papa León XIV terminó este viernes con un contratiempo inesperado en el aeropuerto de Tenerife Norte. El avión de Iberia que debía trasladarlo a Roma presentó un fallo en el motor justo antes del despegue, obligando al pontífice a descender y regresar a la terminal.

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Finalmente, el sumo pontífice partió hacia la capital italiana en el Falcon del rey Felipe VI, quien le ofreció la aeronave de manera “amable”, según informó el Vaticano.

El papa despegó a las 17:09 GMT acompañado por parte de su comitiva y se espera su llegada a Roma hacia las 21H00 GMT. El resto de la delegación —periodistas, representantes del Vaticano y miembros del clero— viajará en un segundo avión enviado por Iberia desde Madrid.

Una visita marcada por la multitud y los gestos simbólicos

Durante siete días, León XIV recorrió Madrid, Barcelona y Canarias, en un viaje que congregó multitudes en un país considerado bastión histórico del catolicismo, aunque con una práctica religiosa en declive. Entre los momentos más destacados estuvo la misa multitudinaria en Madrid, con 1,5 millones de fieles, y la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, que convirtió a la basílica en la iglesia más alta del mundo.

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En la capital española, el pontífice se reunió con víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos y prometió cambios para hacer de la Iglesia un “lugar seguro”. Fue el primer viaje de un papa a España desde la visita de Benedicto XVI en 2011.

Migración e integración, ejes del mensaje papal

La última etapa de la gira llevó a León XIV a Gran Canaria y Tenerife, donde reiteró su apoyo a los migrantes. En Arguineguín lanzó flores al mar en memoria de los miles de fallecidos en la ruta atlántica hacia Europa. “Todos, de algún modo, somos migrantes”, afirmó, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en el continente.

En Tenerife, el pontífice insistió en la necesidad de integración: pidió a los recién llegados aprender la lengua, respetar las leyes y conocer las costumbres, mientras recordó a las sociedades receptoras su deber de ayudar al prójimo a sentirse parte de la comunidad. Antes de partir, celebró una misa ante 40.000 fieles en el puerto de Santa Cruz, en un acto que cerró oficialmente su visita a España.