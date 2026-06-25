Aumentó a 39.000 el número de desaparecidos en Venezuela tras el terremoto

Más de 10 horas han transcurrido del terremoto de magnitudes 7,1 y 7,5 que azotó la zona costa central de Venezuela y que ya ha dejado, hasta el momento, un saldo de 164 personas fallecidas.

Pese a que durante la mañana del 25 de junio se conoció la cifra de 9.600 personas desaparecidas, en las horas más recientes la página web Desaparecidos Terremoto Venezuela dio a conocer un total de 39.029 personas que todavía no tienen contacto.

RELACIONADO VIDEO I Sobreviviente del terremoto en Venezuela grabó su huida desde los últimos pisos de su edificio

Plataforma para reportar personas desaparecidas en Venezuela

Las labores de búsqueda no han cesado desde que se registraron los dos sismos que han afectado a miles de personas, principalmente en los estados de La Guaria y Yaracuy en donde ya hay una gran cantidad de edificaciones destruidas, edificios en riesgo de colapso, viviendas agrietadas y zonas de “desastre”, según lo informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Pese a que en las últimas horas las autoridades no han emitido un número oficial de personas desaparecidas, ya existe una plataforma ciudadanía en donde se permiten realizar reportes de familiares o personas de las todavía no hay rastro.

'Desaparecidos Terremoto Venezuela', nombre de la página, permite cargar información como fotografías de las personas que no han aparecido. Allí también se puede consultar una base de datos ciudadana que es alimentada por los reportes de la comunidad.

Hasta el momento, la página registra 42.164 personas reportadas, 39.029 que todavía no han generado ningún contacto y 3.135 localizados. Pese a que no se conoce con exactitud a los creadores de este portal web, miles de ciudadanos han reportado estar haciendo uso de la misma para encontrar a sus seres queridos.

RELACIONADO Pasajeros en el aeropuerto de Maiquetía vivieron momentos de pánico durante los terremotos en Venezuela

Cruz Roja colombiana habilita líneas tras el terremoto

La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá habilitó canales de atención para las personas que se encuentran en Bogotá y Cundinamarca y requieren apoyo para contactar a sus familiares en Venezuela.

Las personas interesadas podrán comunicarse a través de las líneas: WhatsApp: 324 530 9495, línea nacional: 132 y el correo electrónico: rcf@cruzrojabogota.org.co

Finalmente, la entidad reiteró su apoyo con las familias afectadas que necesiten colaboración para contactar a sus familiares en Venezuela.