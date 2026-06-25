VIDEO I Sobreviviente del terremoto en Venezuela grabó su huida desde los últimos pisos de su edificio

El terremoto en Venezuela ya ha dejado un saldo de aproximadamente 164 personas fallecidas, 709 lesionados y 9.600 desaparecidos que hoy están siendo buscados por amplios grupos de rescatistas, quienes junto a autoridades locales se han unido para remover escombros de las zonas más afectadas.

El internet ha jugado un papel fundamental a la hora de informar, en tiempo real, la situación actual que se está viviendo en algunos de los estados más afectados por el movimiento como Yaracuy y La Guaira.

Cientos de ciudadanos han tomado sus redes sociales para compartir videos del momento exacto del contundente terremoto, su huida y las actuales labores que se están adelantando para lograr rescatar a las personas que se mantienen con vida bajo los escombros.

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Hombre grabó su huida de edificio en Venezuela

Un clip ha consternado a cientos de internautas, quienes han replicado el video en el que un hombre captó el momento en el que se generaron los dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 desde las últimas plantas de un edificio de más de 10 pisos.

No obstante, al percatarse de la contundencia del movimiento, y los gritos de auxilio por parte de varios residentes de la zona, el hombre decide bajar desde los últimos pisos del edificio por medio de las escaleras en donde se empezaban a formar contundentes grietas.

Su descenso del lugar fue grabado por el mismo hombre, quien al bajar registró los contundentes daños que desde el sexto piso hacia abajo ya presentaba la estructura que poco a poco se debilitaba con mayor fuerza.

Sin embargo, su paso se empezó a ver truncado por la gran cantidad de escombros que iban cayendo sobre las mismas escaleras. En dichas zonas se observaron fragmentos de pared que dejaban ver la considerable altura en la que el sujeto se encontraba.

A tan solo tres niveles de tocar tierra, la cantidad de materiales obligaron al hombre a tener que saltar para evitar resbalar por las escaleras que seguían manteniéndose en pie.

Finalmente, al lograr llegar al primer piso, la salida principal estaba obstruida por lo que tuvo que salir por una de las paredes destruidas en donde más residentes se encontraban evacuando.

Rescatistas encuentran a un perrito tras el terremoto en Venezuela

Por otro lado, ya son varios los videos, que circulan en redes, en donde se observan los respectivos rescates de varios animales que quedaron atrapados bajo los escombros de las zonas más afectadas.

Uno de los clips más recientes deja ver el instante en el que el cuerpo de Bomberos logró ubicar a un canino macho por medio de un dispositivo inteligente que permitió el ingreso de una pequeña cámara dentro de los escombros.

Al detectar la presencia del animal, los rescatistas removieron la mayor cantidad de elementos para darle agua. Minutos después, el perrito logró salir de allí con vida.