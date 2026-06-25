Pasajeros en el aeropuerto de Maiquetía vivieron momentos de pánico durante los terremotos en Venezuela

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aéreo de Venezuela, fue cerrado indefinidamente tras sufrir “graves daños en su infraestructura” a raíz de los dos potentes terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 que sacudieron al país en la tarde de este miércoles.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y confirmó que la cifra de desaparecidos supera las 9.600 personas, mientras que al menos 709 resultaron heridas.

Techo desplomado y estampida de pasajeros

Las escenas dentro del aeropuerto fueron de caos y desesperación. Testigos relataron que el techo comenzó a desprenderse mientras cientos de pasajeros corrían en todas direcciones para resguardarse.

Las imágenes difundidas por medios oficiales muestran columnas agrietadas, techos desplomados y vidrios rotos en las salas de embarque. La evacuación fue inmediata y los vuelos programados quedaron suspendidos.

Suspensión total de operaciones tras terremotos en Venezuela

El aeropuerto, ubicado en el estado La Guaira a 39 kilómetros de Caracas, quedó fuera de servicio. “No hay vuelos, ni entran ni salen aeronaves de Maiquetía”, precisó Rodríguez en su alocución. La terminal aérea, considerada estratégica para la conexión internacional del país, permanecerá cerrada hasta nueva orden mientras equipos técnicos evalúan la magnitud de los daños.

La emergencia se suma al impacto devastador de los sismos, que dejaron miles de desaparecidos en varias regiones del país y obligaron a activar planes de contingencia en hospitales, carreteras y servicios básicos.