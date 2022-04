López Obrador vence en el primer referendo revocatorio y continúa como presidente de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se impuso en en el referendo para defender su continuidad. El jefe de estado agradeció el apoyo y descartó usar esta victoria para impulsar una reforma constitucional que le permita ser reelegido. "No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Vamos a terminar la obra de transformación", dijo el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Hoy millones de mexicanos volvimos a hacer historia.https://t.co/L0HYj7mk1J pic.twitter.com/qXCm5x9CO1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2022

Según un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), entre 90,3% y 91,9% de los electores votaron a favor de que López Obrador "siga en la presidencia", frente al rango de 6,4% a 7,8% que apoyaron revocarle el mandato "por pérdida de la confianza". La participación fue de entre 17% y 18,2%. La consulta, inédita en México, no alcanzó el umbral para ser vinculante, pues se requería que votara el 40% de las personas habilitadas para el sufragio, equivalente a 37 millones de votantes. Incluso si la opción que planteaba la salida hubiera ganado, el mandatario no estaba obligado a acatarla. "Fue una muy buena votación", sostuvo, al destacar los 15,6 millones de votos a su favor.

López Obrador: con "músculo" para 2024

Para el analista político Hernán Gómez Bruera, el plebiscito demostró que la capacidad de movilización de López Obrador "esta fuerte y tiene músculo", pese a la alta abstención. "La verdadera prueba de fuego va a ser en 2024 cuando se vaya, porque nadie pareciera capaz de ocupar su lugar de liderazgo", comentó Gómez a la AFP. Para sucederlo, el gobernante se inclina por su copartidaria Claudia Sheinbaum, alcaldesa de Ciudad de México. El historiador José Antonio Crespo señaló que "fue una votación sólo de ellos, pero López Obrador la va a querer utilizar para intentar controlar los órganos electorales pensando en 2024".

Por su parte, Obrador acusa al INE de haberse confabulado con la oposición para sabotear el referendo, por lo que anunció una reforma constitucional para que sus miembros y los del tribunal electoral sean elegidos por voto popular y no por la Cámara de Diputados. En respuesta a esta acusación, el titular del organismo, Lorenzo Córdova, afirmo que "es rotundamente falso que el INE no haya cumplido con su deber de difundir" la consulta.

Durante su discurso de victoria, el presidente de méxico, expresó el compromiso que tiene con mantener la democracia y participación de los ciudadanos en las cuestiones políticas. "No tenemos un rey en México, no hay una oligarquía, es una democracia" en la que "el pueblo pone y él pueblo quita", afirmó el mandatario.