"El escenario de una constituyente es una ley en el Congreso": presidente del Senado Iván Name

El presidente del Congreso, el senador del partido Alianza Verde, Iván Name, se refirió a las relaciones del legislativo con el Gobierno y la posibilidad de realizar una constituyente como ha propuesto el presidente Gustavo Petro.

“Cada vez que vemos una posibilidad de conseguir un diálogo tenemos una nueva amenaza; o el golpe es blando, o duro o semi duro, yo no sé esas densidades de dónde la sacan”, aseguró Name durante un Foro convocado por el Partido En Marcha.

Además, el presidente del Senado habló de la constituyente mencionada por el presidente Petro y aseguró que la única manera de hacer una modificación a la Carta Magna del país es a través de una ley aprobada por el Congreso de la República.

El senador reiteró que, si bien respetan las manifestaciones callejeras de la opinión pública, la única manera de, legalmente, hacer una Constituyente, es desde el Congreso.

RELACIONADO Así reaccionaron congresistas y líderes políticos a declaraciones del presidente Petro sobre una eventual Constituyente

“Y las propuestas de unas constituyentes inconstitucionales e ilegales, porque han marcado la propuesta dizque de constituyentes callejeras nacidas de cabildos y no sé de qué más inventos, que respetamos como escenarios, pero el escenario de una constituyente es una ley en el congreso; no un invento en una tienda o por una calle para terminar disuadiendo la vía de lo que debe ser por lo que no puede ser”, aseguró Iván Name.

Presidente Gustavo Petro propone hacer una asamblea nacional constituyente

El pasado 15 de marzo, el presidente de la República se refirió a las reformas de su Gobierno y aseguró que si las instituciones colombianas no permitían el trámite de los proyectos entonces estas debían ser cambiadas.

Además, aseguró que si no se puede aplicar la Constitución en medio de los debates por las reformas, “entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Esa constituyente se haría, afirmó el presidente, para transformar las instituciones y que así “le obedezcan al pueblo su mandato de paz y justicia, que es fácil de lograr”.

¿Qué es y cómo se convoca una Asamblea Nacional Constituyente?

Se trata de un organismo colegiado fundado para reformar o redactar la Constitución Política. Es una "reunión de personas, representantes del pueblo, que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la existente’. En este entendido, la Asamblea Constituyente se constituye en un mecanismo participativo y democrático para la reforma total o parcial de la Constitución”, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, para convocar una Asamblea se debe hacer “mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine”.