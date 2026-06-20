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Ocho artistas fueron condenados a recibir 74 latigazos en Irán por un concierto

Los afectados además tienen prohibido realizar actividades artísticas por dos años, además de salir del país.

Ocho artistas fueron condenados a recibir 74 latigazos en Irán por un concierto
Foto: Parastoo Ahmadi, artista condenada. @parastooahmadyi en Instagram

Noticias RCN

junio 20 de 2026
04:55 p. m.
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La cantante Parastoo Ahmadi, de 29, fue condenada el Tribunal Penal Provincial de Qom, en Irán, junto a otros siete artistas, por interpretar música "sin observar las normas legales y religiosas".

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Esta decisión se debe a una actuación, sin público, realizada en diciembre de 2024 y retransmitida en directo en YouTube donde Ahmadi interpretó canciones llenas de melancolía en un escenario tenuemente iluminado adornado con una gran alfombra en el recinto de un complejo tradicional de caravasares.

El video, publicado en el canal de la artista, cuenta con tres millones de reproducciones y también ha sido visto miles de veces más en otros canales.

¿Qué normas infringió el concierto de Parastoo Ahmadi por el que fue condenada?

En la actuación, Ahmadi estaba acompañada por un pianista, un baterista, un guitarrista y un bajista. Todos los músicos vestían de negro y la cantante llevaba un vestido largo de tirantes y un labial rojo.

La ley islámica en Irán impone un estricto código de vestimenta a las mujeres, obligándolas a llevar velo y ropa holgada que disimule las formas.

 

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"El cargo que se les imputa es atentar contra la decencia pública produciendo y difundiendo contenido vulgar e inmoral en internet", señaló la plataforma de noticias iraní Emtedad.

En las letras que cantó Ahmadi además había referencias a jóvenes iraníes detenidos por protestar contra las autoridades.

La condena contra ocho artistas en Irán

Parastoo Ahmadi y siete artistas más, incluidos los implicados en la producción del concierto, fueron condenados a recibir 74 latigazos y tienen una prohibición de salir del país durante dos años y una de dos años de realizar actividades artísticas.

Los condenados ya habían sido detenidos en diciembre de 2024, poco después del evento, y dejados en libertad bajo fianza de entre 25.500 y 38.500 dólares.

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