Irán cierra nuevamente el estrecho de Ormuz por ataques israelíes en el Líbano: ¿Se acabó el acuerdo?

El mando militar central de Irán anunció este sábado 20 de junio el cierre del estratégico estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano, marcando un giro radical apenas dos días después de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

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La decisión, difundida a través de la televisión estatal iraní, señala que el estrecho será cerrado al paso de navíos. Esto constituiría un primer paso como respuesta a lo que Teherán considera un incumplimiento del acuerdo alcanzado con Washington.

El comunicado oficial advirtió que "si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones".

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Cierran nuevamente el estrecho de Ormuz

El cierre representa un desafío directo al memorando de entendimiento firmado este jueves por los presidentes de Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Ese acuerdo había permitido el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que afectaba los puertos iraníes durante la guerra, generando expectativas de distensión en la región.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, aunque confirmó su aprobación al acuerdo, había advertido que tenía una opinión diferente y que las futuras conversaciones serían directas, "cara a cara, sin aceptar necesariamente los puntos de vista de Washington".

Tras la firma del memorando, los precios del petróleo habían registrado una caída, reflejando el optimismo de los mercados. No obstante, el tráfico marítimo en Ormuz ya mostraba limitaciones incluso antes del anuncio oficial del cierre.

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El impacto del cierre del estrecho de Ormuz tras los acuerdos entre Irán y EE. UU.

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente un tercio del petróleo transportado por mar a nivel mundial, representa un punto neurálgico para el comercio energético global.

Su cierre podría generar una crisis de suministro con repercusiones en los precios internacionales del crudo.

El ejército estadounidense informó que sus buques de guerra permanecerán en la zona pese al levantamiento del bloqueo.

Antes del anuncio iraní, al menos 12 embarcaciones, incluidos tres petroleros sauditas y un buque francés de gas natural licuado, habían logrado cruzar la estratégica vía marítima que había permanecido cerrada desde el inicio de la guerra.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.