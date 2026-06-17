Estados Unidos e Irán firman memorando electrónico que pone fin a la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el memorando de entendimiento que pone fin a la guerra en Medio Oriente, un paso considerado histórico tras meses de negociaciones.

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El acuerdo establece un periodo inicial de 60 días en el que ambas partes se comprometen a no incrementar la presencia militar en la región ni imponer nuevas sanciones, mientras se avanza en la implementación de los puntos pactados.

El inicio de la desescalada del conflicto en Medio Oriente

La firma se realizó de manera virtual y marca el inicio de un proceso de desescalada en uno de los conflictos más prolongados y tensos de la región.

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Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, aclaró que la reunión prevista para este viernes en Suiza no tiene como objetivo la firma del acuerdo, y que en las próximas horas se decidirá si se celebra o no.

El funcionario añadió que Irán recibirá honorarios por los servicios prestados a los buques y subrayó que la cuestión del estrecho de Ormuz es responsabilidad compartida entre Irán y Omán. Estas declaraciones reflejan la intención de Teherán de mantener control sobre puntos estratégicos mientras se avanza en la aplicación del memorando.

¿Qué pasará con el estrecho de Ormuz?

El gobierno iraní advirtió que la cuestión del estrecho de Ormuz seguirá siendo responsabilidad compartida entre Irán y Omán, en el marco del nuevo memorando de entendimiento con Estados Unidos.

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Además, señaló que si los ataques de Israel contra el Líbano continúan, se considerará un incumplimiento de los compromisos alcanzados, lo que podría poner en riesgo la frágil tregua y el proceso de implementación del acuerdo.