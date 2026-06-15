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Ocho personas murieron en un accidente en una base militar de Estados Unidos

El hecho se dio en la base Edwards ubicada en California.

AFP

junio 15 de 2026
07:19 p. m.
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En la tarde de este lunes 15 de junio, se reportó la muerte de ocho personas en un accidente en una base militar de Estados Unidos.

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Los fallecidos iban a bordo de un avión bombardero que se estrelló en la instalación militar ubicada en California. Este modelo suele recibir tripulaciones de cinco personas distribuidas en: un comandante, un piloto, un navegador de radar, un navegador y un oficial de combate.

Accidente se presentó en California

Además, puede cargar una alta cantidad de armas, tales como bombas y misiles de crucero.

“Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea que llevaba ocho personas en una misión de prueba rutinaria se estrelló hoy después de despegar”, sostuvo la base Edwards.

Los medios de comunicación revelaron imágenes de la columna de humo que se formó tras el siniestro. Fue la base militar la que reveló que el hecho no dejó sobrevivientes.

¿Qué tan poderoso es el bombardero?

Todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se concentre íntegramente en las operaciones de respuesta de emergencia.

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Con respecto a la aeronave, el B-52 Stratofortress es un modelo bombardero de largo alcance fabricado por Boeing. Ha estado presente en el arsenal de Estados Unidos desde hace más de 70 años.

Los orígenes se remontan a la época de la Guerra Fría, cuando los norteamericanos buscaron hacerles frente a los avances de la extinta Unión Soviética. Con el paso del tiempo, se le fueron mejorando las capacidades.

Su impacto ha sido tal que ha estado presente en importantes operaciones, tales como las efectuadas en Vietnam, Irak, Afganistán e Irán.

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