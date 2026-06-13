Estados Unidos, España y Venezuela concentran el voto colombiano en el exterior

Este lunes 15 de junio comenzará la jornada electoral en el exterior para la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, correspondientes al periodo constitucional 2026-2030.

El proceso se extenderá durante una semana y culminará el domingo 21 de junio, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Según la Registraduría Nacional, 1.414.661 colombianos residentes fuera del país están habilitados para sufragar, distribuidos en 67 países.

Puestos y mesas de votación en el exterior

Durante los días 15 al 20 de junio se habilitarán 1.489 mesas de votación, mientras que el domingo 21 de junio se instalarán 2.181 mesas en 253 puestos. Los países con mayor número de ciudadanos habilitados son Estados Unidos (454.262), España (307.996) y Venezuela (180.782). En Canadá podrán votar 73.237 personas y en Chile 45.253.

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Documento válido y consulta de lugar de votación

La Registraduría recordó que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar, ya sea en su versión amarilla con hologramas o digital, de manera física o a través del dispositivo móvil. Además, recalcó que no se aceptan pasaporte, contraseña, libreta militar ni otros documentos.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación A Votar disponible en Google Play y App Store, o en la página web de la entidad. Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior se divulgarán el 21 de junio a partir de las 4:00 p. m., hora legal de Colombia.