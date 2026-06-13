Estados Unidos revela más documentos sobre los ovnis: las imágenes son inquietantes

El Departamento de Guerra de Estados Unidos desclasificó el viernes 12 de junio una tercera tanda de documentos, fotografías y videos relacionados con objetos voladores no identificados (ovnis) y vida extraterrestre.

Tres imágenes han sorprendido a los internautas por todo el mundo. La primera muestra una bola de plasma sobre un lago y, de acuerdo con la información oficial, el objeto cambiaba de forma y luminosidad. Además, permaneció inmóvil por 45 minutos y luego desapareció.

Las tres imágenes que despiertan curiosidad

En la segunda, se ven dos globos rojos sobre una hilera de árboles. Con base en los testimonios, una esfera de aproximadamente un metro de diámetro se elevó unos 27 metros, cuando apareció otra y se movieron al mismo tiempo de forma suave y silenciosa.

Por último, la tercera imagen revela un objeto que está rodeado por tres luces de manera triangular.

El pasado 20 de febrero, el presidente Donald Trump ordenó iniciar con la desclasificación de archivos de este tipo. La primera tanda se conoció el 8 de mayo con más de 160 documentos que habían sido secretos por años.

¿Cuántos documentos se han desclasificado?

Uno de los documentos, de diciembre de 1947, muestra varios reportes acerca de discos voladores. También hay material fechado de noviembre de 1948 con el que la Fuerza Aérea identificó aeronaves no identificadas.

Yendo a periodos más recientes, hay información de 2023, cuando tres agentes federales aseguraron haber visto órbitas naranjas que emitían otras órbitas rojas sin razón aparente.

“La credibilidad de quienes informan y la posible naturaleza anómala de los propios eventos se combinan para hacer de este informe uno de los más convincentes entre los materiales actuales de AARO”, mencionaron las autoridades.

El tema de la vida en otros planetas ha sido una de las dudas más grandes en la historia moderna. A lo largo del siglo XX y en el marco de la Guerra Fría, las potencias pusieron sus esfuerzos en ver qué había más allá de la atmósfera.