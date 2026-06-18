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Ola de calor provoca la cancelación de clases, rutas de trenes y el baño autorizado en canales de París

De las 51 olas de calor registradas los últimos 80 años, 34 han ocurrido desde la década de los 2000.

Foto: AFP
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AFP

junio 18 de 2026
06:55 a. m.
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El domingo 21 de junio, día de la Fiesta de la Música en Francia, podría verse ensombrecido por una asfixiante temperatura que podría rondar los 40ºC.

El pronóstico, impulsado por la proximidad del solsticio de verano y sus prolongadas horas de sol, ha encendido las alarmas en el país, que este jueves 18 de junio ya se encuentra sumido en una severa e inusual ola de calor. Ante este panorama, el servicio meteorológico Météo France advierte que el pico de las temperaturas se registrará entre el domingo y el lunes.

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El baño en canales parisinos fue autorizado y las clases y rutas de trenes fueron modificadas:

La situación actual ha forzado una parálisis parcial en los servicios de transporte. Para prevenir averías en los sistemas de climatización, la compañía ferroviaria SNCF tomó la decisión de suspender, hasta el próximo lunes, los recorridos de 71 trenes regionales que enlazan la capital con el sur del territorio.

También se registraron afectaciones en las clases. Varios colegios decidieron adelantar el cierre de sus jornadas a partir del jueves, terminando a primera hora de la tarde para proteger a los alumnos del sofocante ambiente dentro de las aulas.

Como respuesta de emergencia ante el calor, el gobierno local implementó una medida inédita en París: autorizar formalmente el baño en el canal de Saint-Martin, ubicado en el este de la ciudad.

La zona cuenta ahora con la vigilancia de socorristas, revirtiendo la tendencia de mayo, cuando cientos de jóvenes desafiaron las prohibiciones para refrescarse durante otra semana de temperaturas récord. Sobre la decisión, el alcalde Emmanuel Gregoire defendió que se flexibilicen las medidas:

"Dedicar una enorme cantidad de energía, de policía municipal y de policía nacional a impedir que los jóvenes se bañaran cuando hacía 40º (...), nos parecía un tanto absurdo", comentó.

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La región se mantiene bajo alerta naranja:

Actualmente, la región parisina y el centro-este de la nación permanecen bajo alerta naranja —la segunda más alta—, que es complementada con directrices oficiales, que instan a la población a mantenerse hidratada, utilizar vestimenta ligera y evitar la exposición pública durante las horas pico de calor.

Este escenario no es un hecho aislado; los termómetros ya habían trepado hasta los 37ºC el pasado miércoles, 17 de junio, consolidando el segundo episodio de calor extremo en lo que va del año.

La comunidad científica encadena este fenómeno con el impacto del cambio climático y los registros históricos de Météo France respaldan esta tendencia: de las 51 olas de calor registradas en suelo francés desde 1947, 34 se han concentrado a partir del año 2000, y 26 han ocurrido desde 2011.

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