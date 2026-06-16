Girardot, Mosquera y Soacha entre los 20 municipios en riesgo por posible desabastecimiento de agua en Cundinamarca

El fenómeno de El Niño que, según organismos como Greenpeace, podría ser el más fuerte de los últimos 140 años, mantiene en alerta a las autoridades colombianas, luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtiera que se han registrado condiciones que permiten deducir que ya inició.

En Colombia, ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar y Riohacha serían, especialmente, vulnerables a problemas por desabastecimiento de agua y Bogotá, Manizales, Ibagué, Pasto y Cali, a problemas por incendios forestales.

Una alarma que fue encendida también en el departamento de Cundinamarca. En diálogo con Alerta, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros, informó que al menos 20 municipios serían vulnerables al fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027.

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¿Cuáles son los municipios de Cundinamarca en mayor riesgo?

Según Ballesteros, Soacha, Ricaurte, Nilo, Tocaima, Guachetá, San Juan de Rioseco y Ráquira se encuentran en alto riesgo ante la probabilidad de aumento de incendios forestales, por su actividad agropecuaria y cobertura vegetal.

Y todos se enfrentan a posibles escenarios de desabastecimiento de agua, junto a Fúquene, Nocaima, Quebradanegra, Girardot, Bituima, Vianí, Mosquera, Bojacá, Machetá, Manta y Tibirita, en Cundinamarca, y Chiquinquirá y San Miguel de Sema, en Boyacá.

Procuraduría hace un llamado a abordar el fenómeno de El Niño de manera integral:

Ante la amenaza de un fenómeno de El Niño que, de acuerdo con la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, será “fuerte” o “muy fuerte”, no “moderado”, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios llamó al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales a abordar de manera integral la temporada de sequías:

“El país debe prepararse de manera articulada frente a los desafíos que representa el fenómeno de El Niño, priorizando la protección de las comunidades más vulnerables y garantizando respuestas oportunas frente a los posibles impactos ambientales, sociales y económicos”, se lee en un comunicado, en el que recuerdan que la temporada seca podría traer consigo inseguridad alimentaria y problemas en el sistema energético del país.