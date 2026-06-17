¿Volverá el racionamiento de agua en Bogotá? Acueducto explicó qué está haciendo ante la llegada de El Niño

La llegada del fenómeno de El Niño volvió a generar el mismo cuestionamiento y preocupación de hace unos años, ¿hay posibilidad de enfrentar nuevamente restricciones en el consumo de agua?

Aunque actualmente las lluvias siguen presentes en diferentes localidades, las autoridades insisten en que esto no significa que desaparezcan los riesgos asociados a temporadas secas.

Frente a ese panorama, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá explicó cuáles son las acciones que ya están en marcha para proteger el abastecimiento de agua y evitar impactos más adelante.

¿Volverá el racionamiento de agua en Bogotá por el fenómeno de El Niño?

Esa es una de las preguntas que más se hacen los ciudadanos ante los anuncios sobre el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá explicaron que desde hace aproximadamente tres meses comenzaron a preparar medidas operativas ante la posibilidad de que el fenómeno se materializara.

Según explicó Natasha Avendaño, gerente de la entidad, el objetivo principal ha sido disminuir la presión sobre el sistema Chingaza.

La estrategia consiste en modificar la cantidad de agua que llega desde ese sistema para permitir que tenga mejores niveles de almacenamiento durante la temporada que resulta más favorable para su recuperación.

¿Por qué sigue siendo importante ahorrar agua si está lloviendo?

Uno de los mensajes que más insistió en transmitir la entidad es que las lluvias en Bogotá no necesariamente reflejan el comportamiento del sistema que abastece gran parte del agua de la ciudad.

La gerente recordó que el pico de lluvias del sistema Chingaza funciona de manera diferente al ciclo climático que perciben diariamente los habitantes de Bogotá.

Por eso, aunque en algunos sectores continúe lloviendo, las autoridades consideran clave mantener hábitos de ahorro.

El objetivo es aprovechar este periodo para conservar mejores niveles de llenado y enfrentar con mayor tranquilidad una posible intensificación del fenómeno de El Niño.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos desde sus casas para enfrentar el fenómeno de El Niño?

La recomendación principal es no abandonar las prácticas de consumo responsable.

La gerente recordó que durante periodos anteriores de racionamiento muchos ciudadanos adoptaron hábitos que ayudaron a disminuir el consumo y pidió mantenerlos.

Entre las recomendaciones entregadas están:

Tomar duchas más cortas.

Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes.

Cerrar el agua mientras se enjabonan.

Usar la lavadora únicamente con carga completa.

Evitar regar jardines con manguera.

Reducir el uso de agua para lavar fachadas y vehículos.

Según la entidad, pequeños cambios en el día a día pueden tener impacto cuando se aplican de manera masiva.