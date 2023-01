Palomas son capturadas cargando sustancias psicoactivas al interior de una correccional

Un curioso e indignante hecho se registró en una correccional en Canadá. Una paloma fue capturada cargando drogas al interior del recinto para los privados de la libertad. En semanas anteriores, las autoridades reportaron que ha incrementado el contrabando de sustancias psicoactivas en las cárceles del país.

Según los reportes, el ave fue capturada en el patio de una cárcel en British Columbia cargando 30 gramos de metanfetamina.

“Mi reacción inicial fue de sorpresa por todos los avances tecnológicos y la cantidad de drones que hemos visto”, indicó John Randle, presidente regional de la Unión de Oficiales Correccionales de Canadá.

Añadió que el hecho de ver a una paloma cargando drogas al interior de una cárcel es completamente anormal.

