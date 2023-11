"Son especulaciones o una guerra psicológica de Hamás": papá de secuestrada sobre liberaciones en Gaza

Pese al inicio de la tregua entre Israel y Hamás, los familiares de los rehenes están entre la esperanza y el escepticismo frente a la posibilidad de liberación de los secuestrados. En Noticias RCN hablamos con Yehuda Beinin, un ciudadano estadounidense-israelí, padre de Liat Beinin, quien está en cautiverio junto con su esposo.

¿Qué sabe de la tregua y el acuerdo para la liberación de secuestrados en Medio Oriente?

“Nos han aconsejado bien que no podemos confiar en la noticia de manera alguna hasta que veamos a nuestra hija y su esposo. Será la única muestra de que están libres y todas las cosas que se están diciendo son especulaciones o una guerra psicológica de parte de Hamás y no podemos perder de vista eso porque si no nuestra capacidad de lidiar con la situación será erosionada”.

¿Cree que el grupo terrorista Hamás podría aprovechar la tregua para fortalecerse?

“Son una organización militar, entonces si tienen la oportunidad de hacerse más fuertes, estoy seguro que la utilizarán. De otro lado hay ciertas reglas en la guerra y eso incluye asegurar que la población civil, incluso en tiempos de guerra, tenga acceso a ayuda humanitaria. Estoy seguro que en este caso eso está claro”.

¿Tiene la esperanza de que su hija pueda ser liberada?

“Yo tendría que dejar de ser honesto si dijera que no. Entonces lo que intento es ajustarme de nuevo. Nosotros sabremos cuando veamos que sale de Gaza y dada esa información que acaba de compartir con nosotros y si mi hija no está entre quienes son liberados, por supuesto estaremos muy decepcionados, y así también nuestros nietos”.

“Pero no nos podemos permitir ser parte de este juego y tener falsas esperanzas porque si no funciona, entonces tendremos que poder continuar después de eso”.