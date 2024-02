El papa Francisco canceló nuevamente su agenda por problemas de salud

El papa Francisco, que todavía sufre un "ligero estado gripal", canceló sus audiencias de este 26 de febrero como ya hizo el fin de semana, anunció el Vaticano:

"Los leves síntomas de un estado gripal persisten, sin fiebre. Por precaución, se suspenden las audiencias de esta mañana", indicó un comunicado.

El sumo pontífice ya había cancelado sus citas del sábado por la misma razón pero aún así celebró la oración del Ángelus el domingo.

Cancelaciones del papa Francisco por problemas de salud

El papa Francisco anuló sus audiencias previstas para el pasado 24 de febrero, al verse aquejado de un "ligero estado gripal", según confirmó el Vaticano.

"Debido a un ligero estado gripal, y por precaución, el papa ha anulado las audiencias previstas para la jornada de hoy", indicó la Santa Sede el sábado sin dar más detalles.

El papa argentino, que cumplió 87 años en diciembre y se desplaza en silla de ruedas, sufrió una serie de problemas de salud en los últimos años, en las rodillas, la cadera y el colon. En junio fue, además, operado de una hernia abdominal.

Francisco, que de joven fue sometido a una ablación parcial de un pulmón, tuvo que anular por una bronquitis su esperado viaje a Dubái el pasado diciembre, donde debía participar en la COP28, la cumbre anual del clima organizada por Naciones Unidas.

Los problemas de salud del papa Francisco

Desde enero volvió a preocupar el estado de salud del papa Francisco, quien tuvo que interrumpir un discurso en el Vaticano, afectado por una bronquitis.

No pudo completar su discurso frente a un grupo de expertos que participaban en un simposio organizado por la conferencia episcopal francesa. El pontífice cumplió la cita, pero tuvo que interrumpir su mensaje de bienvenida.

"Les agradezco que hayan venido. Me gustaría leer el discurso completo, pero tengo un problema, tengo un poco de bronquitis y no puedo hablar bien. Si no se ofenden, les entregaré una copia del discurso", dijo el sumo pontífice.