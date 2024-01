Papa Francisco se vio obligado a interrumpir un discurso por problemas de salud

Vuelve a preocupar el estado de salud del papa Francisco, quien nuevamente tuvo que interrumpir un discurso en el Vaticano. El sumo pontífice de 87 años, esta vez, dijo que está afectado por una bronquitis.

El papa Francisco no pudo completar su discurso frente a un grupo de expertos que participan en un simposio organizado por la conferencia episcopal francesa. El pontífice cumplió la cita, pero tuvo que interrumpir su mensaje de bienvenida.

Les agradezco que hayan venido. Me gustaría leer el discurso completo, pero tengo un problema, tengo un poco de bronquitis y no puedo hablar bien. Si no se ofenden, les entregaré una copia del discurso.