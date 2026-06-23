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El viral pato Merlín de la Copa del Mundo en México intentó picotear a la presidenta Sheinbaum

El adorable animal, que ya causa sensación en redes sociales, fue presentado oficialmente a la presidenta de México.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 23 de 2026
10:40 a. m.
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La Copa del Mundo 2026 tiene todas las miradas puestas, pues varios acontecimientos se han llevado la atención de millones de fanáticos que se encuentran celebrando la fiesta del fútbol al apoyar a sus respectivas selecciones.

Pese a que las mascotas oficiales del evento fueron presentadas, la atención se la ha llevado un adorable pato que recorre constantemente las calles de la Ciudad de México con su respectiva casaca, medias y un collar con identificación.

El adorable animal ya ha sido presentado como Merlín entre la hinchada mexicana, quienes han exaltado la figura de este como su propia mascota futbolera que se encuentra constantemente en la zona del fan fest en el Zócalo.

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Pato Merlín se reúne con la presidenta de México

No cabe duda de que la imagen del famoso pato Merlín ya se han tomado todas las redes sociales, especialmente entre la fanaticada mexicana. La figura de este animal ha logrado trascender de tal manera que sus dueños fueron llamados para tener un encuentro con la presidente Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera.

Sin embargo, las imágenes del encuentro ya han generado cientos de comentarios en las redes sociales ya que la reacción del animal es objeto de discusión. Mientras ingresó la mandataria a la sala de reunión, los dueños la esperaban pacientes junto a Merlín, quien estaba en una silla y llevaba puesta su auténtica camiseta de la Selección y un poncho naranja de la FIFA.

No obstante, al momento de que la mujer se acercara a la silla, Merlín decidió lanzar algunos picoteos a Sheinbaum, quien levantó rápidamente su mano y decidió reír por la conducta del adorable animal.

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Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios manifestaron su alegría al ver que Merlín no permitió que la mandataria acariciara su cabeza.

Otros comentarios hicieron referencia a la relevancia que la mandataria le ha dado al animal por encima de otros temas de coyuntura social y política que actualmente aquejan a la ciudadanía mexicana.

Las críticas también se suman a las recientes protestas con las que la ciudadanía se encuentra exigiendo al gobierno respuestas por las personas desaparecidas, durante los últimos años, de los cuales todavía no hay información.

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