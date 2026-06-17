El pato Merlín se lleva las miradas durante la Copa del Mundo 2026 en México

La emoción de la Copa del Mundo 2026 tiene conectado a millones de espectadores, de todo el planeta, con sus selecciones de fútbol favoritas.

El que desde ya es considerado como el Mundial de Fútbol más grande del mundo, al contar con sede en México, Estados Unidos y Canadá, es toda una sensación en redes sociales, pues son varias las figuras que han tomado relevancia durante la celebración de cada selección en las calles de las ciudades anfitrionas.

Este es el caso de México, pues, aunque no es figura oficial, un adorable pato que se pasea por sus calles ya es toda una sensación en las redes sociales.

El pato del Mundial de Fútbol que es viral en redes

Se trata de Merlín, un adorable pato domesticado que pasea por las calles de Ciudad de México portando la camiseta oficial del equipo de fútbol y unas medias adecuadas para que pueda caminar y correr por las aceras de la gran ciudad que hoy alberga a millones de fanáticos del Mundial de Fútbol.

Merlín no solo ha causado sensación en internet ya que también se ha ganado el amor y reconocimiento de todos los ciudadanos, quienes incluso celebraron su paso por el Fan Fest del Zócalo ante el gran triunfo que tuvo la Selección mexicana contra Sudáfrica.

Portavoces internacionales dieron a conocer que, al parecer, la FIFA habría contactado a los dueños de Merlín para integrarlos en algunas de las actividades propuestas durante el desarrollo del evento deportivo.

Las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales, pues varios internautas aseguraron que la figura de Merlín ha causado mayor impacto que incluso algunas de las mascotas oficiales de la competencia.

La adorable ave es popular entre las calles capitalinas ya que acompaña a sus dueños en el puesto de ventas que tienen en la ciudad, mientras se lleva la atención de todos los asistentes.

Merlín es considerado como un “amuleto” de la suerte ya que varios aficionados aseguraron que el gran triunfo inaugural de México estuvo acompañado por la presencia de la adorable mascota.

Mascotas que predijeron el futuro de los partidos del Mundial

No cabe duda de que las mascotas se han tomado gran parte del protagonismo durante los mundiales de fútbol de todas las épocas, pues estos han sido considerados casi como oráculos que, de manera inesperada, han acertado con el resultado de varios partidos.

Este ha sido el caso de Paul, un pulpo alemán que logró una sorprendente precisión con los resultados en Sudáfrica 2010.

En Rusia 2018 el protagonismo se lo llevó un gatito blanco sordo que acertó el resultado de varios partidos durante la fase inicial de la competencia. Pero Qatar 2022 también tuvo a sus propias mascotas, pues dos nutrias predijeron que Argentina iba a llevarse el triunfo ante Francia.

Pese a que no hay evidencia científica que respalde estos resultados, millones de fanáticos exaltan la presencia de estos animales como material de entretención durante uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.