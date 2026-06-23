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¡Imparable! Shakira revelará sorpresa durante el partido de Colombia contra el Congo

La cantante barranquilla sorprendió a sus más fieles fanáticos al comentar que anunciará una sorpresa en las próximas horas.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 23 de 2026
08:33 a. m.
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Shakira se ha llevado todas las miradas del mundo al haber hecho la canción de la Copa del Mundo 2026 y convertir este himno en todo un éxito global.

La canción, que ya superó récords en reproducciones, ha contagiado a millones de personas en el mundo, quienes también han decidido hacer sus propias versiones de la coreografía que la barranquillera ya popularizó en sus redes sociales.

No obstante, la mujer ahora anunció una sorpresa para todos sus seguidores durante el próximo encuentro deportivo entre la Selección Colombia y la Selección del Congo en México.

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¿Cuál será el anuncio de Shakira?

La barranquillera decidió revelar, en horas recientes, que el mundo entero será testigo de la nueva versión de su canción ‘Dai Dai’ en español por lo que el encuentro entre la tricolor será el escenario perfecto para lanzar el éxito. Esta práctica es usual con las canciones de la barranquillera, especialmente aquellas que pertenecen a torneos mundiales como la Copa del Mundo.

Tras el arrasador éxito de su canción en inglés, ahora Shakira busca simpatizar nuevamente con su público hispano al regalar una versión diferente del himno del Mundial de Fútbol 2026.

Aunque se desconoce si la barranquillera estará presente durante el juego de la tricolor, se espera que su canción suene en el Estadio Akron de Guadalajara.

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Shakira es vista en el partido Argentina contra Austria

Por otro lado, la intérprete de ‘Suerte’ fue sorprendida dentro del público durante el más reciente partido entre Argentina y Austria que se disputó en Texas, Estados Unidos. Durante el encuentro la cantante fue enfocada por las cámaras, mientras todo el estadio hizo una ovación.

Esta se encontraba junto a uno de sus hijos, quien también se llevó la atención del público al tener diferentes muestras de cariño con la mujer al abrazarla y besarla en varias ocasiones.

Pero su presencia también estuvo acompañada de otro evento histórico ya que en dicho encuentro deportivo Messi se convirtió en el mayor goleador de la Copa del Mundo al anotar los goles del partido. Ante esto, Shakira tomó sus redes sociales para felicitar al argentino con quien también ha compartido escenarios musicales.

"Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y todos los latinos. Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. Sigue brillando".

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