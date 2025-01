“Ya terminé mi ciclo. Me estoy muriendo”: ‘Pepe’ Mujica reveló que el cáncer se extendió al hígado

El expresidente José ‘Pepe’ Mujica vuelve a ser noticia por su salud. A través de un video, informó que no se someterá a más tratamientos para el cáncer.

“Soy un anciano y tengo dos enfermedades crónicas”

A sus 89 años, anunció que la enfermedad se extendió al hígado. Dadas las circunstancias, decidió no someterse a los procedimientos: “Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”.

El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta.

El exmandatario le dio estas declaraciones al semanario uruguayo Búsqueda. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más”, afirmó.

La información fue respaldada por Raquel Pannone, médica personal de Mujica; quien aseguró que el exmandatario quiere mantenerse en tranquilidad a medida que se sigue desarrollando la enfermedad. Además, dijo que no ha cambiado su rutina ni ha tenido dolores.

¿Qué enfermedad padece José ‘Pepe’ Mujica?

Mujica ejerció como presidente del 2010 al 2015. Años atrás, hizo parte del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros y estuvo privado de la libertad durante varios años.

A finales de abril en 2024, el expresidente le informó al mundo sobre su diagnóstico, el cual para ese momento ya se sabía que era difícil de tratar.

Los médicos descubrieron un tumor en su esófago luego de practicarle exámenes rutinarios. La quimioterapia y cirugías iban a ser un riesgo por una enfermedad autoinmune, la cual le ha afectado los riñones.

Meses después, tuvo sesiones de radioterapia por el cáncer que terminó siendo diagnosticado en mayo. Si bien el tratamiento fue agresivo según lo dicho por Pannone, el exmandatario llevó bien el procedimiento.

Uno de los últimos actos públicos del exmandatario fue en su tierra natal cuando recibió al presidente Gustavo Petro.