Fiscalía solicita que Pedro Castillo se mantenga detenido al menos por 7 días

La Fiscalía de Perú adelanta diligencias preliminares contra Pedro Castillo, luego su anuncio para intentar disolver el Congreso.

Además, el poder judicial evaluó la detención preliminar por flagrancia, decisión de la que el país está pendiente y se espera algún pronunciamiento en las próximas horas.

El exmandatario, en medio de estrictas medidas de seguridad, fue trasladado, en helicóptero, al penal Barbadillo en el distrito de Ate, en Perú, donde pasó la noche y mismo lugar en el que se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori.

Horas más tarde de su detención, la Fiscalía anunció el inicio de diligencias preliminares por presuntamente haber cometido los delitos de “rebelión” y “conspiración” por quebrantar el orden constitucional.

A propósito de la investigación, el ministerio público comenzó a recabar pruebas en operativos simultáneos en el palacio de Gobierno, la presidencia del consejo de ministros y varios ministerios.

El destituido presidente fue detenido luego de tratar de disolver el Congreso de Perú e instaurar un gobierno de excepción en el país. A su lado estuvo el abogado de castillo y también el exprimer ministro, Aníbal Torres.

Piden que Pedro Castillo se mantenga retenido por 7 días

Entretanto, un juzgado supremo peruano evalúa el pedido de la Fiscalía para mantener bajo custodia, durante siete días, al destituido expresidente y acusado de rebelión tras su fallido golpe de estado de la víspera.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa el requerimiento de detención preliminar por flagrancia por siete días contra el expresidente #PedroCastillo, investigado por delito de rebelión y conspiración”, anunció el Poder Judicial en la red social Twitter.

Durante la audiencia en su contra, el expresidente, de 53 años, se rehusó a intervenir ante el juzgado para replicar las imputaciones en su derecho a defensa, cediendo a sus abogados la palabra.

“Resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión porque este no se concretó. Pedimos declarar infundado el pedido de la Fiscalía", señaló la defensa de Castillo, argumentando que no se consumaron los hechos que se le imputan, ya que ni el Congreso, ni las fuerzas armadas, acataron la orden de disolución ni de implementar un toque de queda.

Es importante mencionar que la decisión del tribunal se conocerá en las próximas horas.

Castillo fue detenido por la Policía cuando se dirigía a la embajada de México en la capital peruana para pedir asilo.

La fiscalía le atribuye los delitos a Castillo tras disponer el cierre temporal del Congreso, la intervención del sistema judicial y decretar un gobierno de excepción al margen de la Constitución.

Los delitos imputados a Castillo se castigan con una pena de 10 a 20 años de prisión.

