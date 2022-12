¿Quién es Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú?

El pleno del Congreso de Perú juramentó este miércoles 7 de diciembre a Dina Boluarte como nueva mandataria, luego de que fuera declarada la incapacidad moral de Pedro Castillo y la vacancia de la Presidencia.



Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de 60 años, en 2021 llegó a la vicepresidencia de Perú como fórmula de Pedro Castillo. Es abogada de la Universidad San Martín de Porres. Tiene maestría en derecho notarial y registral y ha realizado diplomados en especialización derecho administrativo y gestión pública, derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos.

Vea también: Dina Boluarte asume como nueva presidenta de Perú

En 2018 fue candidata a la Alcaldía de Surquillo de la mano del Partido Perú Libre y en 2020 participó en las elecciones parlamentarias, sin embargo, no consiguió ninguna curul.



Durante su trayectoria se ha desempeñado como directora de Bienestar Social en el Colegio de Abogados de Lima, presidencia del Club Departamental Apurímac, vicepresidenta de los Clubes Departamentales del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

"Convoco a la unidad de todas y todos los peruanos"

Durante su discurso tras ser juramentada como presidenta de Perú, Boluarte aseguró que recibe con gran honor el nombramiento.

"Asumo el cargo de presidenta constitucional siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca (...) antes que política soy una ciudadana y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros”, señaló.

Le puede interesar: Presidente de Perú fue detenido tras anunciar Estado de excepción

Convoco a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas y dijo que luchará contra la corrupción en todas las dimensiones y trabajará para hacer un país viable.

“Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional, esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar; lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso, para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, puntualizó.