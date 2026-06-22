Por llevar una barba poco “poblada” funcionarios vinculados a la ONU fueron arrestados en Afganistán

La estricta interpretación de la ley islámica por parte de las autoridades talibanas sumó un nuevo y polémico capítulo en el oeste de Afganistán, esta vez afectando directamente al personal de asistencia internacional.

Alrededor de una veintena de trabajadores de organizaciones no gubernamentales locales vinculadas a la ONU fueron arrestados bajo el argumento de no llevar una barba lo suficientemente poblada, una directriz del régimen que exige a los hombres lucir un vello facial que supere el tamaño de un puño.

De acuerdo con comunicaciones internas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y testimonios recogidos de forma anónima por motivos de seguridad, las detenciones masivas se registraron el sábado 20 de junio.

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Trabajadores vinculados a la ONU ya fueron liberados:

El operativo se concentró en un centro de acogida del puesto fronterizo de Islam Qala, un punto estratégico en los límites con Irán donde operan diversos programas humanitarios de Naciones Unidas.

Mensajes internos de la OIM detallaron que la justificación del arresto fue que los afectados portaban la barba recortada o afeitada, violando los mandatos de comportamiento vigentes desde el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021. Tras pasar horas retenidos, los integrantes del grupo fueron puesto en libertad, entre la jornada del sábado y el domingo.

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Mujeres fueron capturadas en la región por incumplir el código de vestimenta:

No obstante, el balance oficial que entrega el oficialismo difiere de los reportes humanitarios. Al ser consultado sobre el incidente, el funcionario local Ziauddin Taib desmintió las versiones de las agencias y aseguró que ningún miembro de oenegés había sido retenido o encarcelado por este motivo, aunque sí admitió el arresto de cinco servidores públicos del propio régimen.

De otro lado, la OIM y el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio se abstuvieron de emitir comentarios, al ser consultados por la agencia de noticias francesa AFP.

La oleada de controles sobre la apariencia y las libertades individuales recrudeció días antes las tensiones en la provincia de Herat. La región fue escenario de varias protestas, generadas tras la detención de un grupo de mujeres. En este caso, el motivo de los arrestos fue el supuesto incumplimiento del rígido código de vestimenta talibán, que impone el uso obligatorio de prendas como la burka o el chador con velo, y prohíbe explícitamente a las ciudadanas salir a las calles utilizando perfume.