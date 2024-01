"Hay más tranquilidad": presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras aumento policial y militar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que "hay más tranquilidad" en el país tras ordenar un estado de excepción y aumentar la presión militar y policial contra las bandas del narco, que lanzaron una embestida a comienzos de enero.

Hay "menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, está denunciando también a los vacunadores (extorsionadores) que antes por miedo no lo hacía", dijo el mandatario al canal Teleamazonas.

"Es para mí la victoria más grande", añadió el presidente, de 36 años, en el poder desde noviembre.

Situación de orden público en Ecuador

Cuando se detectó hace dos semanas la fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias 'Fito' y líder de la principal banda criminal llamada Los Choneros, Noboa decretó por 60 días un estado de excepción para movilizar militares a las calles y ordenó un toque de queda nocturno.

Las organizaciones narcotraficantes respondieron con una arremetida que dejó una veintena de muertos, motines en cárceles, 200 rehenes en prisiones, policías secuestrados y ataques con explosivos.

Noboa declaró al país en "guerra armada interna" y dio estatus beligerante a las bandas, convertidas así en objetivos militares.

"Está funcionando (...) y estamos dando golpes fuertes a estos grupos narcoterroristas", dijo Noboa, elegido en comicios anticipados para un periodo de 18 meses.

Decisiones del presidente de Ecuador

El presidente anunció que el estado de emergencia será extendido por 30 días hasta abril.

"No podemos parar, no podemos descansar y no podemos creer que esto se ha solucionado en dos semanas (...) hay que seguir luchando", añadió.

Su denominado Plan Fénix de seguridad deja desde el 9 de enero casi 2.800 detenidos, cinco “terroristas” abatidos, 32 presos fugados recapturados y once policías secuestrados liberados.

Además, se decomisaron unas 20 toneladas de droga, trece de ellas el pasado fin de semana. "Hemos logrado golpear significativamente el bolsillo de estos narcoterroristas y de esa manera estamos también tomando ventaja, ganando terreno", señaló el mandatario.

El gobierno actualizó la lista de "los más buscados", con fotografías recientes de Fito y otro narco fugado Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos.