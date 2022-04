Presidente de Ucrania agradeció “a Colombia por su asistencia humanitaria”

En el marco de la delicada situación que atraviesa Ucrania por cuenta de la invasión rusa, el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, sostuvo una conversación con el mandatario colombiano, Iván Duque, en la que, entre otras cosas, concertaron planes para el futuro entre los dos países.

Tal como lo había anunciado el presidente Duque días atrás, Colombia asistiría a Ucrania, gesto que agradeció el mandatario de ese país:

Adicionalmente, reveló que durante la conversación con Iván Duque, acordaron “iniciar proyectos económicos y defensivos conjuntos después de la guerra”.

I'm happy to contact @IvanDuque. I am grateful to Colombia for its humanitarian assistance and consolidation of South American countries in support of Ukraine. We agreed to start joint economic and defensive projects after the war.