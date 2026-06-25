Presidentes se pronuncian tras tragedia en Venezuela: anunciaron las primeras ayudas

Luego de la tragedia que se vivió en Venezuela tras dos terremotos en la noche de este 24 de junio, diferentes líderes mundiales expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano, anunciando de esta manera ayudas para este país.

De acuerdo a lo reportado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo balances al cabo de la primera noche registran más de 160 personas fallecidas y unos 1.000 heridos, además del derrumbe de decenas de edificios y fallas en servicios públicos.

Pronunciamiento de líderes internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó a través de sus redes sociales en donde manifestó que ya hay gestiones para brindar ayudas.

Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que ya se están adelantando labores. "El Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

José Antonio Kast - presidente de Chile.

Nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto.

José Raúl Mulino - presidente de Panamá.

Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos.

Narendra Modi - primer ministro de India.

Profundamente apesadumbrado por la devastación causada por los severos terremotos en Venezuela. India está dispuesta a brindar toda la asistencia posible.

Nayib Bukele - presidente de El Salvador.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas

Lula - presidente de Brasil.

Instruí a la Cancillería que evalúe, junto con la Embajada de Brasil en Caracas, la situación en el país y las medidas de asistencia que Brasil pueda adoptar.

Daniel Noboa - presidente de Ecuador.

He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario.

Guo Jiakun - portavoz de la Cancillería de China.

China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela.

Hadja Lahbib - comisaria de la Gestión de Crisis de la Unión Europea.

Los socios financiados por la UE ya están proporcionando ayuda en el terreno, Copernicus está activado y estamos listos para aumentar la asistencia.

Claudia Sheinbaum - presidenta de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad.

Luis Abinader - presidente de República Dominicana.

A primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas.

Pronunciamientos desde Colombia tras tragedia en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha realizado manifestaciones públicas tras lo sucedido, pero desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo anunciaron que se activaron los servicios de búsqueda y rescate del SNGRD y están coordinando con la Embajada de Venezuela.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que ya están avanzando para la ayuda necesaria. "Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD, para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos".

Por otro lado, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, expresó su solidaridad con la población afectada. "Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias".