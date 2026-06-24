No fue uno, fueron dos los terremotos que causaron terror en Venezuela: Gobierno ha reportado 20 réplicas

El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras dos terremotos casi consecutivos que sacudieron este miércoles 24 de junio al país y provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 6:08 p.m. y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los temblores se sintieron hasta Colombia.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por más de una hora antes de volver.

20 réplicas para las 10:00 de la noche, hora local

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia ante a la gravedad de los daños.

"Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados", indicó Rodríguez.

Los temblores dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 km de Caracas.

"El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura", indicó la mandataria.

Aunque el sismo se sintió de manera más fuerte en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, también hay reportes de movimiento en Colombia.

El ministro del Interior de Venezuela ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios en Caracas. "Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas", dijo.

"No hay tsunami, no hay peligro por un reciente terremoto" cerca de la costa de Venezuela, indicó en X el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Ambos terremotos se sintieron con fuerza en Colombia

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El sismo se sintió incluso en Bogotá donde las lámparas se balancearon, sonaron las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución. La Unidad para la Gestión del Riesgo de Colombia indicó que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.

Poco después del sismo en Venezuela, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país, sin que se reporten víctimas o daños materiales.