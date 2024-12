Presiente Putin solicitó una investigación objetiva y transparente sobre el accidente de avión de Azerbaiyán

El presidente ruso Vladimir Putin reafirmó este sábado la necesidad de realizar una investigación "objetiva y transparente" sobre el accidente de un avión comercial de Azerbaiyán, que según expertos de Estados Unidos y otros países occidentales pudo haber ocurrido por el lanzamiento de un misil antiaéreo ruso.

"La comisión gubernamental kazaja encargada de investigar todos los detalles del incidente llamará a expertos rusos, azerbaiyanos y brasileños (...) Este trabajo, llevado a cabo en el territorio de Kazajistán, será objetivo y transparente", dijo Putin en una llamada telefónica con su homólogo kazajo, Kasym-Jomart Tokáyev, según un comunicado del Kremlin.

Entretanto, en las recientes horas se conoció una nueva versión sobre el accidente que indica que la aeronave presentó "interferencias externas, físicas y técnicas".

Así lo confirmó la aerolínea Azerbaijan Airlines, citando los resultados preliminares de una investigación que atizan las especulaciones de que la nave fue alcanzada por misiles de defensa rusos.

Detalles del accidente del avión de Azerbaijan Airlines

El avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines, con 67 personas a bordo, realizaba el miércoles un vuelo de Bakú, capital de Azerbaiyán, a Grozni, capital de la república de Chechenia, en territorio ruso.

El aparato se estrelló cerca de Aktau, un puerto del mar Caspio, en el oeste de Kazajistán, lejos del itinerario previsto, causando la muerte de 38 personas, según las autoridades de Kazajistán.

Azerbaijan Airlines anunció la suspensión de sus vuelos a varias ciudades rusas debido a que "los resultados preliminares de la investigación sobre el accidente del avión Embraer 190 (...) apuntan a interferencias externas, físicas y técnicas".

El Kremlin dijo este viernes que no se pronunciaría hasta que finalice la investigación, tras los reportes de que la nave pudo ser alcanzada por misiles de defensa rusos.

"Hay una investigación en curso, y hasta que no se conozcan las conclusiones, consideramos que no tenemos derecho a hacer ningún comentario y no lo haremos", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

No obstante, el director de la agencia rusa de aviación civil Rosaviatsia, Dmitri Yadrov, declaró en Telegram que la situación en el aeropuerto de Grozni el miércoles era "muy difícil" debido a los ataques de "drones militares ucranianos".

"En ese momento, drones militares ucranianos lanzaron ataques terroristas contra infraestructuras civiles en las ciudades de Grozni y Vladikavkaz", afirmó Yadrov en referencia a otra localidad del Caúcaso ruso.

El director afirmó que, tras dos intentos “infructuosos” de aterrizar el avión azerbaiyano en Grozny, donde había una "espesa niebla", el piloto "tomó la decisión de ir al aeropuerto de Aktau".