Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solicita un indulto en juicio por presunta corrupción

En un giro que sacude la política israelí, Benjamin Netanyahu pidió formalmente ser indultado; una decisión que, según dijo, busca evitar que “la continuación del juicio” desgarre por dentro a la nación. El primer ministro, procesado por corrupción desde hace casi seis años, sorprendió al confirmar el domingo que había entregado la solicitud al presidente, Isaac Herzog.

La reacción desde la oficina presidencial llegó de inmediato. El equipo de Herzog calificó el pedido como “una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones”, y añadió que, una vez reunidas todas las evaluaciones necesarias, el mandatario “considerará la solicitud de forma responsable y sincera”.

La presión internacional también se ha hecho sentir. A principios de este mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, remitió una carta al jefe de Estado israelí para pedirle que indultara a Netanyahu, que insiste en nunca haber cometido delito alguno, al punto en que está decidido a presentarse a las elecciones previstas antes de que termine 2026, en las que buscará prolongar sus más de 18 años en el poder, el periodo más extenso para un mandatario en la historia de Israel.

¿Cambió de discurso?

Aunque, durante años, sostuvo que llevaría el proceso judicial hasta su desenlace para demostrar su inocencia, Netanyahu aseguró en un video que su cambio de postura obedece al “interés público”. En la grabación destacó los “enormes retos” que enfrenta Israel y argumentó que el juicio, en marcha desde hace casi seis años, le exige testificar tres veces por semana, lo que calificó como “una exigencia imposible de cumplir”.

El líder del partido Likud finalizó su mensaje diciendo estar “convencido, como muchos otros en el país, de que la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita”.

¿De qué acusan a Netanyahu y por qué su esposa estaría implicada?

Las causas en su contra no son menores. Netanyahu y su esposa, Sara, fueron acusados de aceptar artículos de lujo —puros, joyas y champán— valorados en más de 260.000 dólares (cerca de 970 millones de pesos colombianos) a cambio de favores políticos, y buscar influir en coberturas mediáticas favorables en dos importantes medios israelíes.

No es la primera vez que está sobre la mesa la opción del indulto. En septiembre, Herzog había insinuado que podría considerarlo, afirmando en la radio del ejército que el proceso judicial “pesa mucho sobre la sociedad israelí”. Ese desgaste se ha visto amplificado por un contexto político convulso: durante su actual mandato, iniciado a finales de 2022, Netanyahu impulsó profundas reformas judiciales que sus críticos interpretaron como un intento de debilitar los tribunales, lo que desató protestas masivas hasta el estallido de la guerra en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.