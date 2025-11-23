CANAL RCN
Israel mata al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en ataque aéreo en Beirut

Se trata del comandante de mayor rango del movimiento chiita asesinado por Israel desde el inicio del alto el fuego de noviembre de 2024.

Foto: AFP

noviembre 23 de 2025
06:17 p. m.
Israel abatió este domingo al jefe de Estado Mayor de Hezbolá, Haytham Ali Tabtabai, en un ataque aéreo contra un edificio residencial en la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut.

La operación dejó cinco muertos y 28 heridos, según el Ministerio de Salud de Líbano, y fue calificada por el grupo islamista proiraní como el cruce de una “línea roja”.

En un comunicado, Hezbolá confirmó la muerte del “gran comandante” Tabtabai en lo que describió como un “traicionero ataque israelí”, sin precisar su cargo dentro de la organización.

Se trata del comandante de mayor rango del movimiento chiita asesinado por Israel desde el inicio del alto el fuego de noviembre de 2024, pactado para poner fin a más de un año de hostilidades.

Intensificación de ataques

El ejército israelí aseguró que “eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá”, y defendió la operación como parte de su compromiso con el alto el fuego, argumentando que busca impedir que el grupo se rearme y reconstruya sus infraestructuras.

En las últimas semanas, Israel ha intensificado sus bombardeos en bastiones de Hezbolá en el sur y el este de Líbano, mientras las autoridades libanesas acusan a Tel Aviv de violar el acuerdo mediado por Estados Unidos y de ocupar cinco puntos estratégicos en el sur del país.

Reacciones en Medio Oriente tras la muerte del jefe de Estado de Hezbolá

El ataque, el quinto contra este bastión de Hezbolá en Beirut desde el alto el fuego, ocurre a pocos días de la visita del papa León XIV al Líbano. Mahmud Qomati, responsable del movimiento, declaró que la operación “cruza una nueva línea roja”.

El presidente libanés Joseph Aoun pidió a la comunidad internacional “intervenir seriamente y con fuerza para poner fin a los ataques contra Líbano”.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel continuará “golpeando el terrorismo en varios frentes” y advirtió que hará “todo lo que sea necesario” para impedir el fortalecimiento de Hezbolá en Líbano y de Hamás en Gaza.

