Trump pidió al presidente de Israel que indulte a Benjamin Netanyahu

La oficina del presidente de Israel, Isaac Herzog, informó que recibió una carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que lo insta a considerar la posibilidad de conceder un indulto al primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien está siendo juzgado por tres casos de corrupción.

Esta no es la primera vez que Trump solicita el indulto para su estrecho aliado. Netanyahu niega los cargos y se ha declarado inocente.

"Aunque respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí y sus requisitos, creo que este 'caso' contra Bibi, que ha luchado a mi lado durante mucho tiempo, incluso contra el muy duro adversario de Israel, Irán, es una persecución política injustificada", dijo Trump en la carta difundida por la oficina de Herzog.

Agrega que está escribiéndole al presidente en un "momento histórico, ya que juntos acabamos de garantizar la paz que se ha buscado durante al menos 3000 años (...) Por la presente, le pido que indulte totalmente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra".

La oficina dijo que cualquiera que busque un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos.

A pesar del papel, en gran parte ceremonial de la Presidencia israelí, Herzog tiene la autoridad de indultar a criminales condenados en circunstancias inusuales.

¿Por qué está procesado Benjamin Netanyahu en Israel?

Desde 2019 el primer ministro israelí es procesado por corrupción y comparece regularmente en al menos tres procedimientos judiciales, en los que aún no se ha dictado sentencia.

Netanyahu y su esposa Sara están acusados de aceptar más de 260.000 dólares en artículos de lujo, como joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos.

También se le acusa de intentar negociar una cobertura más favorable por parte de dos medios de comunicación israelíes en otros dos casos.

Durante su actual mandato, que comenzó a finales de 2022, Netanyahu trató de reformar el sistema judicial, un intento que provocó masivas protestas en el país. Sus críticos le acusaron de querer debilitar a los tribunales.

Netanyahu ha tachado su calvario legal de caza de brujas de la izquierda con el objetivo de derrocar a un líder de derechas electo.