Protestas en Francia se intensifican: manifestantes alzan su voz por el elevado costo de vida

Este sábado 17 de octubre se lleva a cabo una nueva jornada de protestas en Francia motivadas por el encarecimiento de vida.

Estas manifestaciones han sido catalogadas como las más violentas en los últimos años. El detonante correspondió al alto costo de vida y los servicios públicos, situaciones que llevaron a que miles de personas alzaran su voz.

Marsella y París: principales puntos

Las protestas iniciaron en septiembre en los institutos de los suburbios por los lados del norte de París. Los profesores expresaron su indignación por el mal estado de las instalaciones y las condiciones laborales no óptimas.

Con el paso de los días, se extendieron hasta ser un movimiento amplio en todo el país. La gente ha salido a protestar como respuesta a la desigualdad, el alto gasto público y las dificultades del nivel de vida.

Se han registrado alteraciones al orden público en varias ciudades, principalmente en Marsella con ataques contra la fuerza pública, medios de comunicación e infraestructura pública.

Protestas en el último tramo de la presidencia de Macron

Durante las jornadas de este sábado, un manifestante en Saint-Étienne perdió una mano producto de la explosión de una granada que fue lanzada por la fuerza pública.

Con base en la principal organización sindical, CGT, alrededor de 500.000 personas participan en las protestas. “El gobierno debe poner fin a su represión y responder de inmediato a las reivindicaciones sociales”, sostuvo en un comunicado conocido por la agencia AFP.

El presidente Emmanuel Macron, quien está culminando su mandato, aseguró que los responsables serán perseguidos y castigados, debido a que no hay lugar para la violencia.

“Quienes han destrozado, atacado tanto prefecturas como comercios, saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”, sostuvo.

Aparte de París, Marsella se ha convertido en uno de los puntos donde las marchas se han concentrado.