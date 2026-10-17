Darán de alta al papa León XIV este sábado 17 de octubre: “Reúne las condiciones necesarias”

Vatican News reveló que, tras las conclusiones de los médicos, se espera que den de alta al papa León XIV este sábado 17 de octubre.

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“Abandonará el hospital a primera hora de la tarde y regresará al Vaticano. Mañana (domingo 18 de octubre) rezará la oración del Ángelus desde la ventana del apartamento pontificio”, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

Estado de salud del papa León XIV

El Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora se refirieron al estado de salud del pontífice: “Teniendo en cuenta los análisis de sangre, el control radiológico de los tórax realizados esta mañana y tras evaluar el cuadro clínico, se ha considerado que el santo padre reúne las condiciones necesarias para recibir el alta hospitalaria”.

El papa fue hospitalizado el pasado martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

La intervención se dio cuando faltan pocas semanas para que visite Sudamérica, específicamente Argentina, Uruguay y Perú; entre el 6 y 17 de noviembre. Hasta el momento, el pontífice canceló sus audiencias hasta el 20 de octubre, pero hay dudas sobre la gira por el continente.

Expectativa por gira sudamericana

Horas antes del anuncio de que le darán de alta, el viernes 16 de octubre, el santo padre tuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Le pidió una tregua humanitaria en Oleshki, ciudad del sur de Ucrania que fue atrapada entre los dos ejércitos beligerantes.

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Asimismo, la Santa Sede compartió las primeras imágenes del pontífice desde que ingresó al hospital. Estuvo al frente de un altar improvisado en una habitación del décimo piso.

Los médicos informaron que su recuperación avanza con normalidad, aunque hay expectativa por las otras pruebas con las que se podría conocer si el cáncer se extendió.